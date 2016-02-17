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    Пименов: «Локомотив» нуждается в форварде»

    Экс-нападающий "Локомотива" Руслан Пименов прокомментировал матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором железнодорожники проиграли "Фенербахче" (0:2).

    "К сожалению, игра "Локомотиву" не удалась. "Локо" лишь в первые 10 минут сыграл, как планировал, и был хорош в этом отрезке матча. Но потом что-то не получилось, и в итоге закономерно проиграли. Возможный приход Хенти из "Олимпии"? Я, честно говоря, не знаю такого форварда. "Локомотиву" нужен еще один нападающий, поскольку одного Петара Шкулетича впереди явно недостаточно.

    Всегда переживаю, когда комментирую игру с участием российского клуба. А сама работа комментатора далеко не проста. Напротив, очень сложна", - сказал Пименов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.02.2016 10:24
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