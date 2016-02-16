Клопп: «Матип – защитник высшего уровня»

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился своим мнением о защитнике "Шальке" Жоэле Матипе, с которым мерсисайдцы подписали предварительный договор.

"Я очень доволен. Возможно, его не так уж хорошо знают в Англии, но ему только 24 года, и он уже провел 200 матчей в Бундеслиге. Это защитник высшего уровня, он молод и опытен одновременно, что бывает редко.

Если честно, то после ухода из "Боруссии" я планировал пригласить его в свой новый клуб. Матип никогда не играл в моей команде – он выступал за самого принципиального соперника.

Думаю, от этого перехода выиграют все. Вряд ли он отправился бы в другой клуб Бундеслиги, а у "Ливерпуля" есть имя. Матип силен и высок – даже выше меня", – сказал Клопп.