Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кубок ФНЛ. «Шинник» обыграл «Зенит-2» в серии пенальти и вышел в полуфинал

    В матче группы B Кубка ФНЛ "Шинник" справился с "Зенитом-2". Основное время команды завершили со счетом 2:2 – у ярославцев забили Земсков и Павленко, за петербуржцев отличились Попов и Палиенко. В серии послематчевых одиннадцаитметровых сильнее оказались футболисты "Шинника" – 3:4.

    Таким образом, "Шинник" вышел в полуфинал, где сыграет с "Балтикой".

    Кубок ФНЛ. Группа B

    Зенит-2 – Шинник – 2:2 – (1:0; 3:4 в серии пенальти)

    Голы: 1:0 – Попов, 37; 1:1 – Земсков, 1:1; 1:2 – Павленко, 75; 2:2 – Палиенко, 83.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.02.2016 22:38
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +188

      SPARTAK-ARMANi 17 февраля 2016, 02:46

      БАЛТИКА ВПЕРЕД. ВПЕРЕД КАЛИНИНГРАД

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11