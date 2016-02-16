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Лига Европы. «Фенербахче» обыграл «Локомотив»

16 февраля 2016, 21:53
16

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы "Фенербахче" отправил в ворота "Локомотива" два безответных мяча, автором которых стал Соуза.

Ответная встреча этих соперников состоится 25 февраля.

Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч

Фенербахче (Турция) – Локомотив (Россия) – 2:0 (1:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Соуза, 18; 2:0 – Соуза, 72.

Фенербахче: Фабиано, Кьяер, Алвеш, Генюл, Топал, Соуза (Кадлец, 84), Туфан, Шен (Потук, 78), Эркин, ван Перси (Фернандао, 77), Нани.

Локомотив: Гильерме, Пейчинович, Дюрица, Янбаев, Денисов, Касаев (Майкон, 62; Михалик, 75), Фернандеш, Самедов, Тарасов, Ндинга, Шкулетич (Миранчук, 80).

Предупреждения: Тарасов, 45+1; Михалик, 85; Кадлец, 90+1.

Судья: Мартин Стрембергсон

Календарь Лиги Европы

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Лига Европы Фенербахче Локомотив
Комментарии (16)
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Kollljan
1455649364
Это называется не обыграл, а вдул по самые гланды.
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roman230582
1455649606
Плохо Локо сыграл
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JI e x a
1455649658
Дома хоть бы 0 0 сыграли, хоть 1 очко пусть в копилку положат перед вылетом...
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sevsor
1455650156
Противно было смотреть, как наши бараноголово-козлоногие миллионеры показывают безвольную и беззубую игру(( Вот уж кому за державу не обидно((
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Dos_Santos
1455650275
Что это вообще было? Это точно Локомотив? Инвалиды просто а не футболисты были на поле
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Сармат Ростов
1455651071
Не ожидал... Бегали, как на тренировке. Интересно, самим не стыдно-то? Конечно же, будем надеяться на реванш, но осадочек остался...
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CSKA №1
1455652351
Все по делу!!!
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CSKA №1
1455652444
Ждем продолжения от Зенитки(((
Ответить
Измайловский Кочегар
1455652489
Результат, конечно, печальный, но с игрой не всё так плохо, даже в атаке.
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APchelov
1455654031
Паровозу пару не хватило. Дома будет та же картина. Энтузиазма - НОЛЬ
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