Лига Европы. «Фенербахче» обыграл «Локомотив»

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы "Фенербахче" отправил в ворота "Локомотива" два безответных мяча, автором которых стал Соуза.

Ответная встреча этих соперников состоится 25 февраля.

Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч

Фенербахче (Турция) – Локомотив (Россия) – 2:0 (1:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Соуза, 18; 2:0 – Соуза, 72.

Фенербахче: Фабиано, Кьяер, Алвеш, Генюл, Топал, Соуза (Кадлец, 84), Туфан, Шен (Потук, 78), Эркин, ван Перси (Фернандао, 77), Нани.

Локомотив: Гильерме, Пейчинович, Дюрица, Янбаев, Денисов, Касаев (Майкон, 62; Михалик, 75), Фернандеш, Самедов, Тарасов, Ндинга, Шкулетич (Миранчук, 80).

Предупреждения: Тарасов, 45+1; Михалик, 85; Кадлец, 90+1.

Судья: Мартин Стрембергсон

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