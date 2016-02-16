Роналду: «Я знаю, почему Лео пробил пенальти именно так»

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду посетил пресс-конференцию в преддверии матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ромы".

"Я вижу, что команда отлично делает феноменальную работу. Мы победили, мы хорошо тренировались и забили много голов. Теперь начинается Лига чемпионов, это уже другое дело. Мы очень возбуждены. Мы должны хорошо начать завтра и попытаться выиграть. Мы знаем, что играть на выезде тяжелее", – сказал Роналду.

Также португалец прокомментировал розыгрыш пенальти Лионелем Месси и Луисом Суаресом.

"Я знаю, почему Лео исполнил пенальти именно так, а вы можете думать что угодно".

Кроме того, Роналду поделился мнением о критике в свой адрес.

"Я считаю нормальным то, что во мне сомневаются. Я разбаловал людей, как это бывает с детьми. Я хочу продолжить в том же духе.

Пресса привыкла, что я много забиваю, и когда этого не происходит, журналисты начинают слишком много писать".