Пять футболистов дисквалифицированы по итогам матча «Фиорентины» с «Интером»

По результатам встречи 25-го тура Серии А между "Фиорентиной" и "Интером" (2:1) сразу пять игроков получили дисквалификации на разные сроки.

Самое большое наказание понес нападающий "Фиорентины" Мауро Сарате, дисквалифицированный на три игры за то, что схватил соперника за шею.

Две встречи пропустит полузащитник "Интера" Жоффри Кондогдбиа, который позволил себе саркастические аплодисменты в адрес судьи.

Кроме того, по одному матчу дисквалификации получили Маркос Алонсо, Гари Медель и Алекс Теллес. Первые двое не будут играть из-за перебора желтых карточек, а Теллес – из-за прямой красной.