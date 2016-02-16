Товен: «Упустили шанс подняться в таблице»

Полузащитник "Марселя" Флориан Товен признался, что разочарован ничейным результатом матча 26-го тура французской лиги с "Ниццей".

"Очень обидный результат для нас. Это был хороший шанс подняться в верхнюю часть таблицы, но мы его упустили.

Мое состояние? Я вернулся в игру, но мне пока объективно не хватает скорости. Именно из-за этого вышел на поле только в концовке встречи. Усердно тренируюсь, чтобы набрать свою лучшую форму", - признался Товен.

Напомним, что матч "Ницца" - "Марсель" закончился со счетом 1:1.