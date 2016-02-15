Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Лацио» ответил отказом на 50-миллионное предложение по Андерсону

    "Лацио" не собирается отпускать хавбека Фелипе Андерсона, несмотря на наличие весьма солидного предложения. Об этом заявил спортивный директор римлян Игли Таре.

    "Вполне вероятно, что мы ошиблись, решив сохранить игрока. Мы не приняли 50-миллионное предложение по Андерсону, потому что мы сильно хотим придать постоянства "Лацио", – сказал Таре.

    По информации СМИ, на Андерсона претендует "Манчестер Юнайтед". В нынешнем сезоне 22-летний игрок сыграл 33 поединка, отметившись семью голами и тремя результативными передачами.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.02.2016 21:59
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 16 февраля 2016, 00:03

      Офигеть...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11