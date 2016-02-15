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    Кубок ФНЛ. «Волгарь» уверенно разобрался с «Краснодаром-2», «Факел» разгромил «Чертаново»

    В поединках Кубка ФНЛ "Волгарь" уверенно обыграл "Краснодар-2", "Факел" отправил четыре безответных гола в сетку ворот "Чертаново", "Газовик" в серии 11-метровых ударов вырвал победу у "Волгаря-2", "Тюмень" пять раз заставила вынимать мяч из сетки ворот голкипера "Спартака-2". Отметим, что в составе тюменской команды отличился нападающий Алексей Сапогов, возобновивший карьеру игрока после некоторого перерыва.

    Кубок ФНЛ. Группа С

    Факел – Чертаново – 4:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Степанец, 13; 2:0 – Бирюков (пенальти), 58; 3:0 – Мичуренков, 63; 4:0 – Свежов, 74.

    Волгарь – Краснодар-2 – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Байрыев, 11; 2:0 – Алейник (пенальти), 21.

    Группа D

    Спартак-2 – Тюмень – 1:5 (0:3)

    Голы: 0:1 – Шакуро, 3; 0:2 – Кленкин (пенальти), 16; 0:3 – Чадов (пенальти), 34; 0:4 – Абазов, 74; 0:5 – Сапогов, 77; 1:5 – Пантелеев, 90+1.

    Удаление: Фадеев, 33.

    Газовик – Волгарь-2 – 1:1 (1:0) (по пенальти 5:3)

    Голы: 1:0 – Бреев, 41; 1:1 – Пугаев, 77.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.02.2016 22:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 15 февраля 2016, 21:00

      Молодцы Воронежцы!

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