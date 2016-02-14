Дзагоев: «Не могу представить себя в футболке какого-то другого клуба, кроме ЦСКА»

Хавбек ЦСКА Алан Дзагоев назвал главного конкурента армейцев в борьбе за чемпионство в этом сезоне, а также признался, что не представляет себя на данный момент в составе другого клуба российской Премьер-лиги.

— Если выбирать только одну команду — кого считаете главным конкурентом в весенней борьбе за чемпионство в России?

— "Зенит".

— Как, по-вашему, приход Жиркова и Кокорина добавит зенитовской игре что-то новое?

— Несомненно. Такие мастера усилили бы любую российскую команду и "Зенит" тут – не исключение. Другое дело, что им нужно еще сыграться. А самое сложное в этой ситуации – найти место на поле всем звездам одновременно. Как-то не очень представляю, чтобы Кокорин, Дзюба, Шатов, Халк, Данни, Витсель и Хави Гарсия появились в составе все вместе. Но это уже задача для Виллаш-Боаша.

— Вы бы могли представить себя на месте перешедших в "Зенит"?

— На данный момент – точно нет. Конечно, существуют хорошие правила: никогда не говори никогда и если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах на завтра. Но сегодня я просто не представляю себя в футболке не ЦСКА, а другого российского клуба.