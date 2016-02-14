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    Дюков: «Допускаю, что Кержаков еще выйдет на поле в составе «Зенита»

    Президент "Зенита" Александр Дюков рассказал о возможных перспективах нападающего Александра Кержакова в стане сине-бело-голубых. На данный момент 33-летний нападающий, права на которого принадлежат питерскому клубу, на правах аренды выступает за швейцарский "Цюрих".

    - Александр Кержаков ушел в аренду в "Цюрих". Летом у него заканчивается контракт. Больше за "Зенит" он не сыграет?

    - Решение о продлении его контракта будет приниматься летом совместно с новым тренером. Сейчас рано делать какие-то прогнозы.

    - То есть вы допускаете, что он еще выйдет в составе "Зенита"?

    - Да, допускаю.

    - Кержаков уехал в западный клуб. Это была его инициатива или "Зенит" не хотел отпускать его в аренду в Россию?

    - Саша всегда говорил, что сейчас не представляет себя в футболке другого российского клуба. Мы его позицию поддерживали.

    - Кроме Кержакова и Рязанцева кто-то еще зимой может уйти из "Зенита"?

    - Мы ни с кем расставаться не планируем.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.02.2016 13:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12314

      Вомбат 14 февраля 2016, 17:39

      Кержаков сел на лавку весной 2014 г. - сразу же как пришел Рондон, не годящийся тогдашнему Кержакову и в подметки. В том сезоне каждый выход Кержакова вместо Рондона приводил к усилению атаки Зенита ( и через раз - к голам). Тем не менее Кержакову давалось все меньше времени, и весной 2015 он уже не выходил. И где же был все это время газовый клоун, который теперь "допускает", что безнадежно утративший игровые кондиции за целый год лавки 34-летний игрок еще вернется в основу Зенита и в сборную? Не вернется он даже в Зенит-2, хоть ты, клоун, застрелись из рогатки или убейся об стену!

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 14 февраля 2016, 17:22

      Смешно, блин, если только в прощальном матче, ага.

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      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев 14 февраля 2016, 13:59

      ...с Семаком и Аршавиным.

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