Моуринью недоволен неопределенностью с будущим в «Манчестер Юнайтед»

Экс-главный тренер "Челси" Жозе Моуринью недоволен неопределенностью относительно своего будущего, сообщает Sunday Times. После увольнения португалец четко дал понять, что готов возглавить "Манчестер Юнайтед", но до сих пор не получил возможность заключить предварительное соглашение.

Такая позиция "МЮ", в сочетании с настойчивостью исполнительного директора команды Эда Вудфорда не увольнять главного тренера "красных дьяволов" Луи ван Гаала посреди сезона, вызвали обеспокоенность в штабе Моуринью.

Сообщается, что португалец недавно отклонил предложение возглавить "Рому" после отставки Руди Гарсии.