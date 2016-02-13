Марез: «Сейчас мы проходим испытание лидерством»

Нападающий "Лестера" Рияд Марез сравнил положение команды в прошлом и нынешнем сезонах.

"В прошлом году мы были в самом низу таблицы, и такие моменты помогают приобрести много опыта. Сейчас мы проходим испытание лидерством, но это уже другое дело, ведь теперь нам нечего терять. В прошлом сезоне на нас оказывалось сильное давление, а сейчас оно позитивное.

Если мы выиграем лигу, это будет восхитительно, если финишируем в четверке – нормально. Всего этого не было бы, если бы мы не сохранили место в АПЛ в прошлом сезоне", – сказал Марез.