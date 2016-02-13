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    Ушел из жизни Трифон Иванов

    Ушел из жизни легендарный защитник сборной Болгарии Трифон Иванов. Экс-игроку софийского ЦСКА, "Бетиса", "Ксамакса", "Рапида" и "Аустрии" было 50 лет. Смерть наступила сегодня в результате инфаркта. Напомним, в минувшем году он перенес сердечный приступ.

    Иванов был одним из тех, кто в составе болгарской национальной команды завоевывал четвертое место на чемпионате мира 1994-го года в США

    В составе сборной Болгарии футболист сыграл 76 поединков и отметился шестью забитыми мячами.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.02.2016 16:10
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +20

      azar800 13 февраля 2016, 18:50

      Жалко, классный был игрок, как и все поколение болгар 90, чм94 - лебединая песня

      0
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      Рейтинг: +10

      ason29 13 февраля 2016, 17:48

      Кстати да кто не в теме посмотрите как Крондл убил нашу сборную в 1997

      -1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 13 февраля 2016, 17:07

      В скандальном по вине арбитра Крондла отборочном матче к ЧМ-1998 он забил решающий гол в ворота сборной России, который досрочно вывел болгар на чемпионат мира. После этого матча Стоичков цинично пошутил: Русские избавили нас от турок, а мы их - от чемпионата мира. С тех пор не очень-то и верю в добрые чувства болгар по отношению к России, ага.

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      Рейтинг: +20

      azar800 > Aztec58 13 февраля 2016, 18:52

      согласен Крондл в той игре вел себя как говнюк, но надо самим забивать свои моменты и никакой Крондл не помешает, виноваты сами, а Стоичков всегда отличался своими афоризмами

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