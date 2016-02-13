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    Баженов рассказал об ожиданиях от Кубка ФНЛ

    Нападающий "Томи" Никита Баженов рассказал о том, чего он ждет от предстоящего розыгрыша Кубка ФНЛ. Напомним, что турнир будет проходить на Кипре.

    "Само понятие – турнир, кубок — уже как бы обязывает. Хотя любая игра обязывает, но все равно здесь накладывается некая дополнительная ответственность. Здесь и уровень организации другой. Одно дело, когда тебя судят непонятные кипрские…

    Сам антураж игры совсем другой. На турнир же приезжают наши судьи, приезжают агенты, тренеры, селекционеры. Тем более, игры кубка ФНЛ собираются транслировать в интернете. Все футболисты хотят проявить свои лучшие качества, и мы — не исключение", — заявил футболист.

    Источник: ФК «Томь»

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    13.02.2016 11:02
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 13 февраля 2016, 11:33

      Баженов? А-а, помню этого гандболиста, ага.

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