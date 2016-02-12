Селюк: «Леонардо просит дополнительную сумму у «Анжи», чтобы избежать суда»

Агент полузащитника "Анжи" Леонардо Дмитрий Селюк объяснил причину отсутствия своего клиента на первых двух зимних тренировочных сборах махачкалинской команды. Напомним, что в январе в Бразилии 23-летний хавбек стал виновником ДТП, в результате которого погибла женщина. Футболист находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

"В нормальной европейской стране он бы однозначно сидел, и не было бы никакой речи, чтобы он куда-то летел, однако в Бразилии есть возможность избежать суда, выплатив компенсацию, достаточно крупную сумму.

Он не просит какие-то дополнительные деньги у "Анжи", он хочет деньги из своей зарплаты. Это такой момент, который должен вот-вот уже разрешиться. У Леонардо нет денег, чтобы выплатить компенсацию", - заявил Селюк.