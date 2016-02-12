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  • Селюк: «Леонардо просит дополнительную сумму у «Анжи», чтобы избежать суда»

Селюк: «Леонардо просит дополнительную сумму у «Анжи», чтобы избежать суда»

12 февраля 2016, 13:32
3

Агент полузащитника "Анжи" Леонардо Дмитрий Селюк объяснил причину отсутствия своего клиента на первых двух зимних тренировочных сборах махачкалинской команды. Напомним, что в январе в Бразилии 23-летний хавбек стал виновником ДТП, в результате которого погибла женщина. Футболист находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

"В нормальной европейской стране он бы однозначно сидел, и не было бы никакой речи, чтобы он куда-то летел, однако в Бразилии есть возможность избежать суда, выплатив компенсацию, достаточно крупную сумму.

Он не просит какие-то дополнительные деньги у "Анжи", он хочет деньги из своей зарплаты. Это такой момент, который должен вот-вот уже разрешиться. У Леонардо нет денег, чтобы выплатить компенсацию", - заявил Селюк.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Анжи Леонардо
Комментарии (3)
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talgatnurzhanov2006
1455275394
не хер пить за рулём тогда если нет ни денег ни ума.
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Alek7183
1455289583
Не давать ему ничего, он бросил человека умирать.
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Aztec58
1455290981
Из своей будущей зарплаты? Авансом? А он опосля приедет в Анжи?
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