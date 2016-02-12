Мауро: «Аллегри должен выслушать «Челси»

Бывший полузащитник "Ювентуса" Массимо Мауро считает, что главный тренер Массимилиано Аллегри имеет право выслушать предложение от "Челси".

"Профессионал всегда должен оценить каждое предложение. Это честно. Так делают клубы, тренеры и игроки. Никакого скандала не будет, если Аллегри поговорит с "Челси" и взвесит свое будущее.

Это не значит, что он не предан клубу. Если он перейдет в "Челси", никакого скандала не будет.

Я даже надеюсь, что он перейдет в "Челси", учитывая слухи о зарплате. "Ювентус" найдет другого тренера. Игроки и тренеры уходят, клуб остается", - цитирует Мауро Omnisport.