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    Жоаозиньо: «Хотим попасть в Лигу чемпионов»

    Полузащитник "Краснодара" Жоаозиньо рассказал, что его команда стремится попасть в Лигу чемпионов.

    "У нас только самые большие цели – играть в Лиге чемпионов или Лиге Европы. Эта цель перед нами стоит уже два года. Моя цель — доставлять удовольствие игрой болельщикам. Наш президент работает, усиливает команду. Хотим попасть в Лигу чемпионов. Я думаю, в ближайшие два года мы принесем такое счастье в наш город", - сказал Жоаозиньо.

    Напомним, что после 18 туров "Краснодар" имеет в своем активе 30 очков и делит 4-6 места в чемпионате России. От второго места, дающего право сыграть в Лиге чемпионов, команду отделяет 4 очка.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    11.02.2016 23:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 12 февраля 2016, 07:44

      Дай Бог ! Постарайтесь ребята !

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