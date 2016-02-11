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    Рязанцев хотел уйти из «Зенита» в аренду

    Полузащитник "Зенита" Александр Рязанцев заявил, что он не против перебраться в другой клуб на правах аренды.

    "Покинуть команду я не собираюсь. Рассматривал варианты с арендой до лета, но сейчас это маловероятно. С Виллаш-Боашем говорить не буду, но я недоволен количеством игрового времени, именно поэтому хотел и хочу уйти в аренду до лета.

    Чисто теоретически аренда еще возможна, но это очень маловероятно, потому что все команды уже укомплектованы, так что найти клуб для аренды будет сложно. Думаю, если будет конкретное предложение, "Зенит" его рассмотрит, потому что я лично просил об аренде руководство и главного тренера", – сказал Рязанцев.

    В нынешнем сезоне 29-летний Рязанцев провел за "Зенит" 18 матчей во всех турнирах (4 в основе), забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2018 года.

    Источник: «Советский спорт»

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    11.02.2016 22:23
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +83

      Red-White Sakhalin 12 февраля 2016, 04:37

      Сам полез в болото, вот теперь и сиди..

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 12 февраля 2016, 00:36

      От Ростова отказался-теперь сиди!

      3
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