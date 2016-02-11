Энрике: «И мы, и наши фанаты разбалованы выходами в финалы»

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике после ответного матча полуфинала Кубка Испании против "Валенсии" (1:1) прокомментировал выход своих подопечных в финал.

"Я счастлив. И мы, и наши болельщики разбалованы постоянными выходами в финалы, а ведь добиться этого нелегко.

В этом матче я в первую очередь хотел дать игровое время футболистам, которым его не хватает, поэтому я поменял систему игры.

Я следил за матчем со скамейки в основном из-за своего голоса. Я не могу стоять и кричать каждые три дня", – сказал Энрике.