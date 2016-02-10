Виллиан: «Бить штрафные учусь у Роналдиньо и Бекхэма»

Полузащитник «Челси» Виллиан, который в этом сезоне забил семь голов ударами со штрафных, рассказал, кто служит для него примером.

«Есть несколько игроков, за которыми я всегда наблюдал и о которых знал, что они умеют хорошо бить. Роналдиньо и Бекхэм исполняли штрафные и делали это хорошо, так что именно с них я стараюсь брать пример, у них я учусь важным вещам.

Такие элементы игры нужно отрабатывать. Тренировки всегда важны. Не нужно тренировать удары слишком много, но в течение дня надо четыре-пять раз пробить штрафной. Это очень помогает во время игры и дает шанс забить», – сказал Виллиан.