Энрике: «7:0 – странный результат, и мы стараемся забыть его»

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике поделился ожиданиями перед ответным матчем полуфинала Кубка Испании против "Валенсии". Первую встречу каталонцы выиграли со счетом 7:0.

"Мы готовились к ответной игре против "Валенсии", как к любой другой. 7:0 – это странный результат, и поэтому мы стараемся забыть его. Мы не хотим никаких неприятностей. Игра не будет простой, нам нужно найти стимулы сыграть хорошо. Это вызов. Мы всегда должны выглядеть конкурентоспособно", – сказал Энрике.