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    Из расположения «Актобе» исчез бывший хавбек «Анжи»

    Наставник "Актобе" Юрий Уткульбаев заявил, что находящиеся на просмотре форвард "Челси" Ислам Феруз и бывший хавбек "Анжи" Абдул Разак пропали из расположения казахстанского клуба.

    "Они вчера с нами тренировались, вечером мы с ними обсудили тактические моменты игры на сегодня – хотели их поставить, посмотреть, что они из себя представляют. Мы им показали, как играем. На этом наше знакомство закончилось. Утром встали, а их нет в отеле. Что я еще могу сказать о них?", – сказал Уткульбаев.

    Источник: ФК «Актобе»

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    09.02.2016 14:29
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 9 февраля 2016, 17:58

      Серьезный подход к делу)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 9 февраля 2016, 16:01

      Проснулись, поняли, что не потянут, и тихо, по-английски удалились

      0
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    • ...
      Рейтинг: +101

      hodyrev 9 февраля 2016, 15:17

      Они увидели игру окжетпса и подписали контракты сроком до конца жизни

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 9 февраля 2016, 14:35

      Ищите в Славии, ага))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 9 февраля 2016, 14:35

      игил

      3
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      Рейтинг: +27

      Igil777 > Barsuk52 9 февраля 2016, 14:45

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