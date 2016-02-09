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    Черевченко: «В «Локомотиве» собраны самые сильные голкиперы в РФПЛ»

    Наставник "Локомотива" Игорь Черевченко рассказал о том, как проходили сборы команды и отметил, что считает вратарскую линию красно-зеленых сильнейшей в российской Премьер-лиге.

    – Мы выполнили все, что планировали. Думаю, приятная усталость есть не только у тренерского штаба, но и у всей команды. До первого матча с "Фенербахче" еще есть время – будем поправлять некоторые моменты.

    – На сборе "Локомотив" провел три контрольных игры. Что дали эти матчи?

    – Дали пищу для размышлений. После каждой игры тренерский штаб собирался, обсуждал матч и доносил какие-то выводы до ребят. При этом старались наигрывать связки. В трех матчах у нас был разный состав.

    – Три матча – три разных вратаря. Вопрос о конкуренции актуален?

    – Конкуренцию никто не отменял. У нас три голкипера примерно одного уровня. Считаю, что у "Локомотива" сильнейшая линия вратарей во всем чемпионате.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    09.02.2016 13:25
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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 9 февраля 2016, 18:04

      Когда он это говорил то забыл посмотреть на количество пропущенных мячей в чемпионате.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 9 февраля 2016, 18:02

      Спорное утверждение

      0
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    • ...
      Рейтинг: -90

      Raider26 9 февраля 2016, 15:26

      Статистика это пока не подтверждает, смотрим таблицу

      0
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    • ...
      Рейтинг: +483

      headdevil 9 февраля 2016, 15:08

      Ну хз, лучше б был один вратарь и две дырки, но чтоб Ньясса сохранить.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 9 февраля 2016, 14:33

      Гильерме, Абаев, Коченков - какие вопросы, сынки? Черевченко уверен в своих вратарях и слава Богу!

      0
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      ...
      Рейтинг: +33709

      zra78 > Aztec58 9 февраля 2016, 14:39

      Да маманя нет вопросов

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 9 февраля 2016, 14:00

      Неужели и его уже мания величия настигла??????

      -2
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      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Диктор 9 февраля 2016, 14:34

      О чём ты?

      0
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      Рейтинг: -16

      scikuni 9 февраля 2016, 13:39

      прикольнулся

      0
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    • ...
      Рейтинг: +33709

      zra78 9 февраля 2016, 13:33

      Громко сказано

      2
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