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    У «Зенита» есть право выкупа Гайтана за 20 миллионов

    У "Зенита" есть возможность приобрести полузащитника "Бенфики" Николаса Гайтана за 20 миллионов евро, о чем сообщает Football Leaks.

    По данным источника, именно такая сумма была прописана в трансферном соглашении между клубами по переходу полузащитника Акселя Витселя, за которого российская сторона заплатила 40 миллионов евро. В договоре также прописано условие, согласно которому португальский клуб получит 10% с последующей продажи футболиста, если "Зенит" продаст его дороже, чем 50 миллионов евро.

    Также у "Зенита" есть право покупки нападающего Нельсона Оливейры за 30 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.02.2016 11:41
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +368

      mik1954 9 февраля 2016, 17:48

      Если бы не этот идиотский лимит Зенит мог бы собрать могучий состав, уровня полуфинала Лиги

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3418

      FRZZ 9 февраля 2016, 17:35

      Гайтан игрок хороший, почему бы не воспользоваться Зениту этим условием?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad 9 февраля 2016, 15:10

      Купить за 20 и перепродать за 40,))) Если будет спрос, а так Гайтан хорош..,

      0
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 9 февраля 2016, 11:51

      Ага и шайтан дентиньо за 70 млн,удевительный контракт

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101

      hodyrev 9 февраля 2016, 11:50

      Адада

      -2
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