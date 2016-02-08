Анри: «Чемпионом станет «Лестер»

Бывший игрок "Арсенала" Тьерри Анри поделился своим мнением об исходе нынешнего розыгрыша АПЛ.

"Если бы я сказал, что "Челси" и "Манчестер Сити" будут испытывать трудности, то вы бы подумали, что "Арсенал" без труда пройдет через сезон. А на деле все не так. Я не уверен, что у "Арсенала" есть характер. В игре против "Челси" они не забили, а в таких встречах просто необходимо побеждать. Нужны три очка – вот и все.

Думаю, что чемпионом станет "Лестер". Они продемонстрировали всем, что способны не только выигрывать, но и справляться с давлением", – сказал Анри.