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    «Лестер» подготовил улучшенное предложение по Мусе

    "Лестер" остается в числе главных претендентов на нападающего ЦСКА Ахмеда Мусу. По информации источника, англичане готовы предложить за лидера "армейцев" 30 миллионов евро.

    В прошлом месяце "лисы" были готовы заплатить за Мусу 25 миллионов евро, но российская команда отказалась расставаться с ключевым игроком перед началом второй части сезона.

    Сам Муса признал, что ему очень приятно слышать новости об интересе к своей персоне из Англии, ведь именно там он мечтает продолжить карьеру.

    Источник: Mirror.co.uk

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    08.02.2016 17:04
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    Комментарии12
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      Рейтинг: -130

      калач 8 февраля 2016, 23:01

      муса, думбия и эменике - гроза апл

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7

      сканер 8 февраля 2016, 21:35

      вряд-ли отдадут,к они без напов остануться,хотя...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79

      буба спб 8 февраля 2016, 20:56

      интересно было бы посмотреть на Мусу в Лестере.
      И на коней во втором круге без напов))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 8 февраля 2016, 19:24

      Теперь Муса будет неудержим. Навтыкает по весне всем подряд. И уйдёт за ещё большие деньжищи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      @edm.music 8 февраля 2016, 19:10

      Гинер за такие деньги полюбому продаст!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +118

      Лыков 8 февраля 2016, 18:49

      Гинер красава - умеет же продавать

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +269

      grand-igor 8 февраля 2016, 18:33

      продавай 30 нормально

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 8 февраля 2016, 18:27

      Ну и дураки,за 25 обязательно нужно продавать,летом за него дороже не заплатят

      3
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      Рейтинг: +116

      CSKA75875 > Asbjorn 9 февраля 2016, 03:38

      Ну Гинер сам по себе хитрый и знает свое дело осталось только довериться ему)

      0
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 8 февраля 2016, 17:35

      всю англию снабдили...думбия...рондон...н
      иясс....теперь муса...хорошо хоть кокорина не отдали в арсенал))))

      0
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      Рейтинг: +201

      шеффилд таун > fakel-vrn 8 февраля 2016, 18:22

      Кому Кокора в апл нужен?

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 8 февраля 2016, 17:09

      Ну теперь-то Гинеру хватит на газон для своего спортивно-коммерческого центра?

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