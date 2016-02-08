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    • Мутко: «Шейх Салман и Инфантино могут объединиться на выборах»

    Мутко: «Шейх Салман и Инфантино могут объединиться на выборах»

    Президент РФС Виталий Мутко считает, что глава азиатской конфедерации футбола шейх Салман Ибрагим Аль-Халифа и генеральный секретарь УЕФА Джанни Инфантино могут объединиться на выборах главы ФИФА.

    "Али и Инфантино — нет. А Джанни и шейх Салман — вполне может быть. У них вначале такой и был посыл, сейчас же каждый считает, что он фаворит. Но нужно любить не себя в футболе, а сам футбол. Когда есть формальная поддержка Азии и Африки, тогда ты фаворит. Но я не уверен, что все африканские федерации поддержат шейха Салмана. Больше того, я знаю, что не все африканские федерации это сделают. Но это не значит, что он ненадлежащий кандидат. Он сильный и неплохой кандидат, но у Европы есть свой претендент — Джанни Инфантино. У России позиция очень простая: мне бы хотелось, чтобы они между собой все-таки договорились, положили бы на стол все свои козыри", – сказал Мутко.

    Источник: ТАСС

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    08.02.2016 10:50
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