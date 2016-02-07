Кобелев: «Надеялись сохранить в команде Кокорина и Жиркова до лета»

Наставник "Динамо" Андрей Кобелев признался, что клуб рассчитывал сохранить до лета нападающего Александра Кокорина и хавбека Юрия Жиркова, однако "Зенит" проявил настойчивость в вопросе их перехода.

– Второй сбор для команды и вас получился непростым – команду покинули три футболиста, взамен пока не взяли никого. Как справляетесь с этим?

– Действительно, потери Жиркова и Кокорина в наши планы не входили. Надеялись, что оба останутся до лета, но ситуация сложилась таким образом, что "Зенит" настоял. Было понятно, что мы не сможем переподписать ни одного, ни другого на тех условиях, что они хотели. Единственным верным решением для нас было расстаться с ними зимой. Это решение принимал, в том числе, и я. Для нас это серьезные потери.

Что касается Бюттнера, то он получал мало игровой практики в "Динамо". Появилась возможность отдать его в аренду, мы ей воспользовались. Будем надеется, он заиграет в Бельгии и вернется обратно.

– Футболисты говорят, что после ухода Жиркова и Кокорина они два дня были не в себе и только на третий свыклись с потерей лидеров. Вы заметили это?

– На самом деле это так. Когда уходят ведущие игроки, оставшиеся ребята находятся немного в подавленном состоянии. Но по последним тренировкам и игре с "Анжи" в частности видно, что ребята примеряют на себе лидерские качества. Они и должны это делать. В футболе постоянно кто-то уходит, поэтому нужно поддерживать свою марку.