Дзюба поделился радостью от первого выигранного трофея с «Зенитом»

Форвард "Зенита" Артем Дзюба поделился радостью от завоевания первого трофея в составе петербургского клуба. Сегодня сине-бело-голубые в финальном поединке товарищеского турнира Atlantic Cup одержали победу над шведским "Эребру" в серии послематчевых пенальти.

"Первый трофей в 2016 году", – написал Дзюба на странице в соцсети Instagram