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    Дзюба поделился радостью от первого выигранного трофея с «Зенитом»

    Форвард "Зенита" Артем Дзюба поделился радостью от завоевания первого трофея в составе петербургского клуба. Сегодня сине-бело-голубые в финальном поединке товарищеского турнира Atlantic Cup одержали победу над шведским "Эребру" в серии послематчевых пенальти.

    "Первый трофей в 2016 году", – написал Дзюба на странице в соцсети Instagram

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    07.02.2016 22:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 8 февраля 2016, 09:57

      главный трофей в сезоне выйграли в тяжелой борьбе с супер грандом европы )) все можно на ЛЧ забить ))

      1
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      Рейтинг: +12

      Морозяка 8 февраля 2016, 06:01

      это разве трофей ))

      1
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      Рейтинг: +19

      HAARP 7 февраля 2016, 23:51

      Снова ошибка в написании статьи....С зенитом он уже выигрывает не первый трофей....это только в 2016 году первый....

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