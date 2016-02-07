Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Виллаш-Боаш: «Китай? Сейчас для «Зенита» эти проблемы не имеют никакого значения»

    Главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш поделился мнением об активности китайских клубов на трансферном рынке.

    "Сейчас китайский рынок проходит через сумасшедший период. Они скупают всех, дают за футболистов такие деньги, которые невозможны нигде больше. Клубы в этой ситуации защищены контрактами, и если какой-то трансфер и возможен, то возможен он только в случае трехстороннего соглашения. Но для нас эти проблемы сейчас не имеют никакого значения", – отметил Виллаш-Боаш.

    Источник: ФК «Зенит»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.02.2016 19:56
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 7 февраля 2016, 20:18

      Какие же это проблемы, блин, скинуть дорогой шлак за бОльшие деньги, ага?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11