Виллаш-Боаш: «Китай? Сейчас для «Зенита» эти проблемы не имеют никакого значения»

Главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш поделился мнением об активности китайских клубов на трансферном рынке.

"Сейчас китайский рынок проходит через сумасшедший период. Они скупают всех, дают за футболистов такие деньги, которые невозможны нигде больше. Клубы в этой ситуации защищены контрактами, и если какой-то трансфер и возможен, то возможен он только в случае трехстороннего соглашения. Но для нас эти проблемы сейчас не имеют никакого значения", – отметил Виллаш-Боаш.