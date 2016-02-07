Шишкин: «Готовы дать бой «Фенербахче»

Защитник "Локомотива" Роман Шишкин заявил, что команда подходит в полной боевой готовности к противостоянию с "Фенербахче" в 1/16 финала Лиги Европы, и готова дать бой турецкому коллективу.

"Работаем в позитивном настроении. Первая игра не за горами, поэтому готовимся по полной.

В составе "Фенербахче" много звезд, но у нас есть ребята, которые играли против футболистов такого уровня. Мы дадим бой", – сказал Шишкин.

Напомним, первый поединок 1/16 финала против "Фенербахче" железнодорожники проведут 16-го февраля в Стамбуле. Ответная встреча состоится 25-го числа в столице России.