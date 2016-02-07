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    Мутко: «Талисман ЧМ-2018 представим в октябре, возможно, на Первом канале»

    Министр спорта РФ, глава РФС Виталий Мутко сообщил, что талисман российского ЧМ-2018, вероятнее всего, будет представлен в конце этого года.

    - На днях состоялась презентация эмблемы Кубка конфедераций-2017, какие впечатления от нее остались у представителей ФИФА?

    - В принципе в ФИФА всем эта эмблема понравилась, собственно, они сами являются одними из главных разработчиков, их креативные агентства принимали участие в этом. Эмблема Кубка конфедераций является предвестником будущей эмблемы чемпионата мира, есть какие-то каноны, поэтому сложно там что-то придумать. Мы нашли наш символ, Жар-птицу – это наша культура, наши традиции. Само мероприятие понравилось, хорошая организация, пока то, что делается в России, всем нравится: жеребьевка, 1000 дней, запуск эмблемы Кубка конфедераций, так что все пока нормально.

    - Следующим шагом станет представление талисмана, когда широкая общественность сможет его увидеть?

    - В конце года, где-то в октябре мы должны это сделать. Мы выбрали 10 образов и отдали их в творческие руки студентов-волонтеров художественных вузов, и они сейчас на базе этих образов что-то придумывают. Есть там и смешные вещи, и прочее. Потом талисман должно будет выбрать жюри и сама ФИФА утвердить, поэтому к октябрю эту работу сделаем.

    - Поговаривали, что могут вынести варианты на публичное голосование, отказались от такой идеи?

    - Мы и так уже провели голосование, людям дали выбрать образы, а дальше уже это выходит на профессиональный уровень.

    - Сами в жюри войдете?

    - Да, конечно.

    - Может талисман быть представлен, по аналогии с олимпийскими талисманами Сочи, в прямом эфире на Первом канале?

    - Может быть. Первый канал – наш партнер во всех крупных проектах, он помогал нам делать жеребьевку, сейчас готовит концепцию жеребьевки Кубка конфедераций, которая пройдет в ноябре в Казани. Мы партнеры, и думаю, что церемонию открытия мы с ними будем делать, так что, конечно, такой вариант я не исключаю.

    Источник: Р-Спорт

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    07.02.2016 14:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 7 февраля 2016, 15:37

      А чё не как в Сочи? Один талисман от Пу, второй - от Ме, третий - от Единой России. (Ни единою буквой не лгу... (с))

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