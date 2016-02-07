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    В «Крылья Советов» на просмотр прибыл бельгийский форвард

    Бельгийский нападающий Джанни Бруно прибыл в расположение "Крыльев Советов", проводящих тренировочный сбор в ОАЭ. 24-летний форвард, являющийся воспитанником льежского "Стандарда", играл в "Лилле", "Бастии", а также выступал за сборные Бельгии разных возрастов.

    Сейчас Бруно выступает за французский клуб "Эвиан". В текущем сезоне он провел за свой клуб 21 матч, забив 4 гола. В стане "Крыльев" Бруно пробудет до конца сборов, после чего будет принято решение о его подписании.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    07.02.2016 09:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +25

      Нигелист 7 февраля 2016, 19:26

      Посмотрим на него.
      Мое мнение, что сейчас для КС подошел Кабальеро, но к сожалению его уже не будет в Самаре.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 7 февраля 2016, 15:59

      Джани Бруно? А чисто внешне натуральный Ахмед, ага.

      0
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      Рейтинг: +25

      DarkJoy 7 февраля 2016, 11:57

      неплохо

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