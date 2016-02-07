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    Глушаков: «Присутствие Федуна на сборах вдохновляет»

    Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков, ставший автором двух голевых передач в товарищеском матче против корейского "Сувона" (2:0), отметил, что его партнеров вдохновляет присутствие на сборах владельца клуба Леонида Федуна.

    – Когда команда побеждает, всегда довольны. Сыграли не так много, всего 25 минут, потому что впереди матч с "Краснодаром". Так было запланировано. Чувствую, уже неплохо готовы, с каждой встречей набираем форму.

    – Два гола "Спартак" забил как под копирку. Результат вашего взаимодействия с Квинси Промесом?

    – Стечение обстоятельств! Так бывает, Попов мог как вправо отдать, так и влево. Вышло, что отдавал мне, а я уже на пустые Промесу. Мне нужно и сзади отрабатывать, и вперeд подключаться. В этот раз удалось неплохо.

    – На матч с "Краснодаром" прилетит Леонид Федун, нужно будет постараться хорошо сыграть?

    – Так он на каждой нашей игре присутствует в чемпионате, нам не привыкать! Нас наоборот это вдохновляет.

    Источник: Sportbox.ru

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    07.02.2016 06:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 7 февраля 2016, 15:06

      Глушак, ты лучше держись от таких вдохновлял подальше, а поближе к премиальным и будет тебе успех и счастье.

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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 7 февраля 2016, 10:11

      Глушак,похвали,похвали Федуна может быть премию даст или заступится от
      изгнания из клуба.

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