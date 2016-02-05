Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мельгарехо обойдется «Спартаку» примерно в 4,5 миллиона

    Переговоры "Спартака" и "Кубани" по трансферу полузащитника краснодарцев Лоренцо Мельгарехо находятся в завершающей стадии.

    Сообщается, что сделка состоится в понедельник или вторник. По информации источника, "Спартак" заплатит "Кубани" за футболиста около 4,5 миллиона евро, а личный контракт Мельгарехо будет рассчитан на 3,5 года.

    В нынешнем розыгрыше РФПЛ Мельгарехо провел 16 матчей, забил восемь мячей и сделал две голевые передачи.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.02.2016 20:45
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +26750

      slavutiq70 6 февраля 2016, 00:34

      Россию умом не понять прошло уже половина подготовительного периуда к чемпионату а они всё ведут переговоры,,,ну кто так делает????

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17

      DAR_K_ING > slavutiq70 6 февраля 2016, 01:59

      все

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -305

      Недовольный 5 февраля 2016, 22:46

      Погодите ещё,может они и Спартак попросят в последнюю секунду им долг какой-нибудь простить)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 февраля 2016, 21:09

      Наконец то.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      mehelson 5 февраля 2016, 20:53

      опа 4 дня тихо было , соскучились мы по сериалу приход мельгарехо в спартак)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 5 февраля 2016, 20:46

      10 же хотели

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn > aaaaahhhh 5 февраля 2016, 22:06

      Справедливо подмечено

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11