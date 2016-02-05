Мельгарехо обойдется «Спартаку» примерно в 4,5 миллиона

Переговоры "Спартака" и "Кубани" по трансферу полузащитника краснодарцев Лоренцо Мельгарехо находятся в завершающей стадии.

Сообщается, что сделка состоится в понедельник или вторник. По информации источника, "Спартак" заплатит "Кубани" за футболиста около 4,5 миллиона евро, а личный контракт Мельгарехо будет рассчитан на 3,5 года.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Мельгарехо провел 16 матчей, забил восемь мячей и сделал две голевые передачи.