Ван Гаал: «В этом сезоне только «Кристал Пэлас» и «Арсенал» были лучше нас»

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал пообщался с журналистами в преддверии матча 25-го тура АПЛ против "Челси".

"Не стоит преувеличивать важность этого матча, однако я чувствую, что если мы обыграем "Челси", то чемпионат начнется заново. Но сделать это будет трудно, ведь под руководством Хиддинка они еще не проигрывали. Кэррик сказал мне – и я с ним согласен – что чемпионат еще не закончен ни для нас, ни для других команд.

Я всегда говорил, что только "Кристал Пэлас" и "Арсенал" были лучше "Манчестер Юнайтед" в этом сезоне", – сказал ван Гаал.