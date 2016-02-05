«Реал» хочет, чтобы Неймар публично признался, что он станет игроком «сливочных»

"Реал" не оставляет попыток приобрести нападающего "Барселоны" Неймара. Сообщается, что представители мадридского клуба связались с отцом футболиста, чтобы выразить заинтересованность в трансфере. Кроме того, они попросили, чтобы бразилец публично признался в том, что хочет стать игроком "королевского клуба".

За приобретение Неймара "Реал" готов заплатить "Барселоне" 190 миллионов евро плюс бонусы, равняющиеся 30 миллионам. Самому игроку "сливочные" хотят предложить контракт на пять лет с годовым окладом в 35 миллионов евро.