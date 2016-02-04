Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Алексей Миранчук: «На позиции форварда чувствую себя комфортно, но скорее это временная мера»

    Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук рассказал о том, насколько он комфортно чувствует себя на позиции нападающего, на которой ему чаще всего приходится играть на зимнем сборе своей команды в Португалии.

    - Не в первый раз играл форварда. Кое-какая практика была, так что чувствую себя на этой позиции вполне комфортно. Могу немного отскочить назад, чтоб получить из глубины мяч. Тренер сказал перейти в нападение, я сделал. Даже момент был, нужно было решить.

    - Интересно наблюдать, когда с флангов летят передачи, и вы на них выпрыгиваете.

    - Да я больше за счет позиции стараюсь играть, такая борьба это пока не мое. Вообще, это скорее временная мера. Мне самому комфортнее играть атакующего полузащитника.

    - Как оцениваете готовность к "Фенербахче"?

    - Пока рано делать выводы. Готовимся, все идет по плану.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.02.2016 20:28
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11