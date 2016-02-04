Эльм: «Россия может добиться успеха на Евро-2016»

Экс-полузащитник ЦСКА Расмус Эльм рассказал о перспективах сборной России на Евро-2016.

"Слуцкий – фантастический человек и превосходный тренер. Достаточно взглянуть на результаты ЦСКА в последние годы, чтобы понять это. Я был очень рад, когда его назначили главным тренером сборной России. Решающий матч со Швецией? Но все же в итоге для Швеции закончилось хорошо, правда? (Смеется). Разумеется, когда играет наша сборная, я болею за нее, но мне близки и ребята, с которыми я играл в одной команде. Чего добьется Россия на Евро-2016? У России, как и у Швеции, достаточно потенциала и хороших игроков, чтобы добиться хорошего результата. При этом трудно будет и тем, и другим", - сказал Эльм.