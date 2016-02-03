«Уотфорд» – «Челси». Смотреть онлайн

В январе "Челси" не потерпел ни одного поражения, дела синих постепенно идут в гору. Чего не скажешь об "Уотфорде", который в последних пяти матчах потерпел четыре поражения. Победа над "раненым" соперником может поднять лондонский клуб на несколько позиций выше.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.