Глушаков: «Приобретение Месси и Роналду будет для «Спартака» реальным усилением»

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков поделился мнением о кадровой ситуации в московской команде.

– У "Спартака" есть потери в составе за зиму, приобретений, кроме Песьякова, нет. Проблема?

– Вообще не напрягает эта ситуация. Аленичев сказал – кто останется, с теми и будем играть. Голову не забиваем себе. Решать в любом случае руководству. Хотелось бы, конечно, приобрести сразу и Месси, и Роналду, тогда это будет реальное усиление. Если серьезно, мы и таким составом готовы решать поставленные задачи. Мы фактически этой обоймой и заканчивали первую часть – ушел только Таски. Но и Кутепов уже наигрывался, Гранат набирает форму, так что не вижу причин для беспокойства. Можно много примеров привести, когда 12-13 человек обоймы, это лучше, чем 25. ЦСКА с костяком в 13 человек дважды стал чемпионом.