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  • Глушаков: «Приобретение Месси и Роналду будет для «Спартака» реальным усилением»

Глушаков: «Приобретение Месси и Роналду будет для «Спартака» реальным усилением»

3 февраля 2016, 14:48
10

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков поделился мнением о кадровой ситуации в московской команде.

– У "Спартака" есть потери в составе за зиму, приобретений, кроме Песьякова, нет. Проблема?

– Вообще не напрягает эта ситуация. Аленичев сказал – кто останется, с теми и будем играть. Голову не забиваем себе. Решать в любом случае руководству. Хотелось бы, конечно, приобрести сразу и Месси, и Роналду, тогда это будет реальное усиление. Если серьезно, мы и таким составом готовы решать поставленные задачи. Мы фактически этой обоймой и заканчивали первую часть – ушел только Таски. Но и Кутепов уже наигрывался, Гранат набирает форму, так что не вижу причин для беспокойства. Можно много примеров привести, когда 12-13 человек обоймы, это лучше, чем 25. ЦСКА с костяком в 13 человек дважды стал чемпионом.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Месси Лионель Роналду Криштиану
Комментарии (10)
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Выдыхай, бобер!
1454500215
Выдайте Дениске галоперидола.
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С-Пб on-line
1454501292
Если Месси да Роналду, то ты на лавке
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mutabor0992
1454501622
Долбоящер...
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zeni
1454501832
Ха-Ха свиньи!!
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Asbjorn
1454503251
Кто останется,с теми и будем играть(с) чемпионский подход
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BARCLAYS_APL
1454505843
Ты с какого дерево упал Глушаков Глушак свой сними
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zam359
1454508155
"....Можно много примеров привести, когда 12-13 человек обоймы, это лучше, чем 25...." - все правильно, если играть только в чемпионате "мудко" и смотреть ЛЧ и ЛЕ по ТВ.
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Zeff
1454516870
Считай, что ты Месси.
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hellkid
1454675216
в комментариях внуки Петросяна и хейтеры Спартака :)
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