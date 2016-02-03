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  • АПЛ. «Лестер» сохранил лидерство, «Арсенал» опустился на четвертое место и другие результаты

АПЛ. «Лестер» сохранил лидерство, «Арсенал» опустился на четвертое место и другие результаты

3 февраля 2016, 00:39
7

В матче 24-го тура АПЛ "Лестер" обыграл "Ливерпуль" со счетом 2:0. Оба гола на счету Джейми Варди. Таким образом, "Лестер" по-прежнему лидирует в чемпионате, сохраняя трехочковый отрыв от "Манчестер Сити".

В других встречах тура "Арсенал" сыграл вничью с "Саутгемптоном" и опустился на четвертую строчку, "Тоттенхэм" разгромил "Норвич" и стал третьим, "Сандерленд" уступил "Манчестер Сити", "Вест Хэм" переиграл "Астон Виллу".

Чемпионат Англии. АПЛ. 24-й тур

Арсенал – Саутгемптон – 0:0 (0:0)

Лестер – Ливерпуль – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Варди, 60; 2:0 – Варди, 72.

Норвич – Тоттенхэм – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Алли, 2; 0:2 – Кейн (с пенальти), 30; 0:3 – Кейн, 90.

Сандерленд – Манчестер Сити – 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Агуэро, 16.

Вест Хэм – Астон Вилла – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Антонио, 58; 2:0 – Куяте, 85.

Удаление: Айю, 17.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Англия Лестер Ливерпуль Арсенал Манчестер Сити Тоттенхэм
Комментарии (7)
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JI e x a
1454449672
фух, я уже испугался, что мы действительно в этом сезоне за титул бороться будем, а нет, все обошлось. Вот оно, родное четвертое место.
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REDWHITE_
1454479012
Лестер красавцы!
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REDWHITE_
1454479078
мой Тоттен порадовал
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SHIKARDOS
1454485420
Самый интересный и непредсказуемый чемпионат. Кто угодно может обыграть кого угодно. Фаворит может стать аутсайдером, а аутсайдер-фаворитом. Судейство на высоте-дают играть. Не останавливают игру каждые 10-15 сек, как у нас. От этого-зрелищность, интрига, да и темп игры абсолютно другой.
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iiiiiws
1454694710
Давайте ка расшевеливайтесь чтот жиденько тут у вас В след туре помимо тяжелых маччей для л.с. Что больше ничего не видно ,хидинк может слить вангалу по землячески, а не сольет так в случае победы хоть поучит.более того если еще + к этому и еще нарисуется победа тотенхема тогда м.ю. все тяжелее выбираться.
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iiiiiws
1454695530
Куман против билича , у ливерпуля в гостях сандерленд там клопу реабилитироваться надо, не без его косяков слив приключился в лестере, тотенхем с бол. долей в-ти побеждает .
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iiiiiws
1454695925
А пушкари с опять же с б. Д. В 13 числа не побеждают опядь же, так что тут середнячкам что то вроде небольшого шанца , само собой л. с. - м. с. это еще и раньери - вс- пелегрини, а это не леня против стаса так что ждем
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