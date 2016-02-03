АПЛ. «Лестер» сохранил лидерство, «Арсенал» опустился на четвертое место и другие результаты

В матче 24-го тура АПЛ "Лестер" обыграл "Ливерпуль" со счетом 2:0. Оба гола на счету Джейми Варди. Таким образом, "Лестер" по-прежнему лидирует в чемпионате, сохраняя трехочковый отрыв от "Манчестер Сити".

В других встречах тура "Арсенал" сыграл вничью с "Саутгемптоном" и опустился на четвертую строчку, "Тоттенхэм" разгромил "Норвич" и стал третьим, "Сандерленд" уступил "Манчестер Сити", "Вест Хэм" переиграл "Астон Виллу".

Чемпионат Англии. АПЛ. 24-й тур

Арсенал – Саутгемптон – 0:0 (0:0)

Лестер – Ливерпуль – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Варди, 60; 2:0 – Варди, 72.

Норвич – Тоттенхэм – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Алли, 2; 0:2 – Кейн (с пенальти), 30; 0:3 – Кейн, 90.

Сандерленд – Манчестер Сити – 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Агуэро, 16.

Вест Хэм – Астон Вилла – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Антонио, 58; 2:0 – Куяте, 85.

Удаление: Айю, 17.

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