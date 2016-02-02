Сергей Давыдов может перебраться в Венгрию

Нападающий КАМАЗа Сергей Давыдов заявил, что летом он может перебраться в один из венгерских клубов.

"Ситуация в КАМАЗе не простая. Но руководство бьется за клуб, делает все возможное и не возможное. До 5-го у нас сборы, потом предоставят до 10-го числа выходные. Если до этой даты ничего не прояснится, все может быть… Но пока о снятии никто не говорит. Все хотят сохранить клуб в этом городе. У этой команды очень богатая история!

Есть ли у меня предложение из-за рубежа? Да, из Венгрии. Они уже с лета на меня выходят. Но у меня контракт рассчитан до конца сезона. А потом готов буду рассмотреть предложение, поеду туда. Европа – не Россия. Ну что ж теперь, поеду покорять Венгрию!" - сказал Давыдов.

В нынешнем сезоне 30-летний Давыдов провел за КАМАЗ 13 матчей и забил 4 гола.