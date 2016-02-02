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    В КАМАЗе опровергли информацию о снятии с первенства ФНЛ

    Генеральный директор КАМАЗа Наиль Ахмедшин заявил, что клуб пока не намерен сниматься с первенства ФНЛ.

    "Не знаю, откуда появилась информация о том, что КАМАЗ снимается. Проблемы есть, мы это не скрываем, пытаемся их решить на уровне республики и города. Сегодня вопрос о снятии не стоит. Но ситуация тяжелая. Наверное, до 10 февраля должно все прояснится. Первый сбор команда провела, еще дня два поработает, а там мы их отпустит отдыхать до 10-го числа. Нам со всех сторон обещали помочь. Надеемся на более благоприятный исход. Неправильно будет потерять такой самобытный клуб, который за последние годы воспитал 9 футболистов для сборной России. Сейчас есть частные задолженности по зарплатам - за ноябрь, декабрь, январь, плюс премиальные. Но это не самое страшное. Есть же еще и налоги, арендные платежи. В сумме все и набегает", - сказал Ахмедшин.

    Ранее об отказе КАМАЗа от выступлений в чемпионате России сообщил глава Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов. Напомним, что после 24 туров КАМАЗ находится в зоне вылета и занимает 19-е место в турнирной таблице.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.02.2016 15:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 2 февраля 2016, 16:26

      То-то и оно, что "пока не намерен сниматься". ПрОпасть - рядом.

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