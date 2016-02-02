Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Стоимость строительства «Зенит-Арены» может вырасти до 35,3 миллиардов

    Генподрядчик строительства стадиона "Зенит-Арена" компания "Инжтрансстрой-СПб" потребовала увеличить стоимость контракта на 435 миллионов рублей.

    Такое решение застройщик принял в связи с удорожанием строительных работ, оборудования и материалов из-за падения курса рубля. Впрочем, пока что решение об увеличении стоимости контракта не принято.

    Если все будет согласовано, то итоговая сметная стоимость может превысить 35,3 миллиарда рублей. Напомним, что ранее планировалось завершить все строительные работы на стадионе в этом году.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.02.2016 13:41
    Рекомендуем
    Комментарии29
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5175

      Каратель 2 февраля 2016, 20:14

      воровать так по крупному и всем

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +249

      Alek7183 2 февраля 2016, 19:31

      Дааа, какая-то бесконечная история. (((((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 2 февраля 2016, 18:42

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      горячая тема про "Унитаз-Арена"))

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 2 февраля 2016, 18:35

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Пидорбург.

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +429

      proеzd2 2 февраля 2016, 18:29

      не ужели 40 не осилят.хехе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      Denis27 2 февраля 2016, 18:18

      давно уже надо эту лавочку прикрывать...но походу нашему гос-ву не до этого,оно все думает где бы и как бы налоги увеличить......

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +61

      Георгий 07 01 93 рус 2 февраля 2016, 17:54

      Сколько же там денег отмыто!!!ой ой ой,миллеру пофиг на бабки..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      Ramzes228 2 февраля 2016, 17:51

      кажется Халк не дожидается до нового стадиона Зенита)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4

      rikarto 2 февраля 2016, 17:42

      Точные прогнозы, договорные матчи на www.safe-bet.info

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 2 февраля 2016, 17:29

      Самое дешёвое на свете - это деньги. Так что пусть строят. Беда в другом - туда пешком ходить придётся

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov > TOMSON 3 февраля 2016, 01:44

      В день матча эта станция будет закрыта

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11