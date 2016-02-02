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    Миланов: «Мы сильнее, чем «Спартак»

    Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов прокомментировал предстоящее московское дерби в рамках РФПЛ, в котором армейцам будет противостоять "Спартак". Напомним, что матч пройдет 6 марта.

    Миланов уделил особое внимание своему соотечественнику Ивелину Попову, который играет за красно-белых.

    "Спартак" - ЦСКА - это самое главное дерби. А с Ивелином мы ни о чем не спорили. Ивелин знает, что ЦСКА - это стабильная команда, которая всегда играет хорошо. А у "Спартака" было много изменений. В общем, я думаю, что мы сильнее, чем "Спартак". Я очень рад за Ивелина, он очень хороший игрок. Я был признан в 2012 году лучшим молодым футболистом Болгарии, а сейчас надо прибавлять. Надеюсь, что в следующем году в этом списке я буду на первом месте. Есть только первое место. Я знаю, что у меня есть хорошие качества, и я буду бороться только за первое место в этом списке, как и ЦСКА, который борется только за чемпионство", - заявил Миланов.

    Источник: Р-Спорт

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    02.02.2016 11:12
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 2 февраля 2016, 23:37

      Спартак-ГАВНО!!!Это все знают!!!С другой стороны,смогут ли лидеры восстановиться и еще нужно хорошего напа!!!В этих условиях взбучка СВИНКАМ гарантирована(((

      1
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 2 февраля 2016, 21:37

      ну и трепло этот миланов,знатный балобол

      -3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 2 февраля 2016, 16:31

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Зато Спартак больше платит Попову, ага, и ты бы, Жора, с радостью побежал бы туда, но не зовут.

      -5
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Aztec58 2 февраля 2016, 18:04

      И нахрен надо

      3
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 2 февраля 2016, 14:09

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      конеклоуны заржали)))))

      -8
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      Рейтинг: +324

      hellkid 2 февраля 2016, 12:15

      в марте глянем, не пустая ли это была болтовня

      0
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 2 февраля 2016, 11:25

      бал бал бла

      0
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