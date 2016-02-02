Трансфер Мельгарехо в «Локомотив» не состоится

Трансфер полузащитника "Кубани" Лоренцо Мельгарехо в "Локомотив" сорвался. Об этом рассказал спортивный директор железнодорожников Кирилл Котов.

"Мельгарехо в "Локомотиве" не будет. Мы сделали "Кубани" предложение и получили согласие. Игрок прибыл в Москву и успешно прошел медицинское обследование.

Но в последний момент от нас потребовали закрыть глаза на долг по переходу в "Кубань" Сергея Ткачева. Это нонсенс в последний момент менять уже согласованные ранее условия сделки. Естественно, мы отказались", – сказал Котов.