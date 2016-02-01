Зотов: «В какой-то момент подумал, что не судьба мне выступать за «Спартак»

Полузащитник московского "Спартака" Александр Зотов рассказал о сложностях, с которыми ему пришлось столкнуться..

- Если не считать счастливого попадания в "Спартак" в шесть лет, все время меня преследуют какие-то испытания, травмы… В какой-то момент, признаюсь, начал думать, что, может, не судьба мне выступать за "Спартак". Но сейчас Дмитрий Анатольевич мне доверяет, а я стараюсь его не подводить. Потому что очень хочу играть.

- Вам 25 лет – расцвет карьеры. Можете сказать, что удовлетворены тем, чего добились к этому возрасту?

- Могу. Только хотелось бы определиться с будущим, поскольку контракт со "Спартаком" у меня заканчивается летом. Будет круто, если останусь в команде!