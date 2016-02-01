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    Зотов: «В какой-то момент подумал, что не судьба мне выступать за «Спартак»

    Полузащитник московского "Спартака" Александр Зотов рассказал о сложностях, с которыми ему пришлось столкнуться..

    - Если не считать счастливого попадания в "Спартак" в шесть лет, все время меня преследуют какие-то испытания, травмы… В какой-то момент, признаюсь, начал думать, что, может, не судьба мне выступать за "Спартак". Но сейчас Дмитрий Анатольевич мне доверяет, а я стараюсь его не подводить. Потому что очень хочу играть.

    - Вам 25 лет – расцвет карьеры. Можете сказать, что удовлетворены тем, чего добились к этому возрасту?

    - Могу. Только хотелось бы определиться с будущим, поскольку контракт со "Спартаком" у меня заканчивается летом. Будет круто, если останусь в команде!

    Источник: Р-Спорт

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    01.02.2016 10:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +432

      --Сергей-- 1 февраля 2016, 13:48

      Пацану уже 25 лет (по футбольным меркам до ...). Кто такой, как зовут, где играет?
      Но удовлетворен Карьерой. Я думаю даже Роналду и Месси не до конца удовлетворены, а этого все устраивает. А раз все устраивает зачем напрягаться!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1305

      Taps 1 февраля 2016, 13:07

      Неумно.
      Будешь прозябать в заштатной команде.

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 1 февраля 2016, 11:19

      Надо Зотова оставить

      -3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 1 февраля 2016, 11:12

      А чего добился?

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